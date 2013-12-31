Как не переесть в Новогоднюю ночь

Новогодние праздники у нас ассоциируются с вкусными блюдами, но во всем нужно иметь меру.

Медики предупреждают, что новогодние праздники являются серьезным испытанием для сердечно-сосудистой системы организма - человек переживает психо-эмоциональные нагрузки, нарушается режим дня, питания (фактор переедания), употребление большого количества газированных напитков, которые могут вызывать вздутие живота и действуя (через диафрагму) на функции сердца.

Как передает корреспондент УНИАН, главный специалист по гастроэнтерологии Департамента здравоохранения КГГА Игорь Червак отмечает, что питание должно быть здоровым, переедание не желательно и для здоровых людей.

«Особенно это касается людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, в частности с желчно-каменной болезнью, хроническим панкреатитом, болезнями печени. Таким людям следует воздержаться от жареной, острой пищи, чтобы не спровоцировать приступы. Продукты должны быть свежими, обращайте внимание на сроки хранения, пригодность, на содержание консервантов и добавок. Помните, что салаты и торты очень быстро портятся, их не следует принимать на следующий день, чтобы избежать пищевых отравлений. Постоянно сидеть за столом и только кушать - нежелательно , вставайте из-за стола», - сказал медик.