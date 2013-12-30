В чем польза от процедуры пилинга

Пилинг - это особая процедура очистки кожи, в результате которой убираются неровности и даже мелкие морщинки, а лицо буквально обновляется. Эта методика предназначена для профилактики старения кожи и коррекции возрастных косметологических дефектов.

При проведении пилинга снимается верхний ороговевший и устаревший слой клеток, и запускаются процессы обновления кожи, значительно улучшается её эластичность.

В косметологии выделяют: косметический, механический, физический и химический пилинг. Тому, кому нужно лечить кожу, предлагают азелаиновый. Для чувствительной применяют ферментативный.

Косметический поверхностный пилинг можно проводить в домашних условиях. У него, как правило, - чисто профилактический характер. Регулярные процедуры придают коже эластичность и мягкость.

Поверхностный пилинг осуществляют с помощью двух основных "инструментов" - скраба и гоммажа. В натуральных скрабах используют измельчённые ореховые косточки кокоса или миндаля, пшеничные отруби. Именно они "соскребают" верхний слой омертвевших клеток. Для более чувствительной кожи следует использовать гоммажи - их влияние мягче и не травмирует кожу.

Косметический пилинг может быть также химическим. Клетки, отслужившее своё, не соскабливают, а растворяют. Это происходит благодаря наличию в пилинговых кремах фруктовых кислот: молочной, яблочной, лимонной. Чаще всего в современной косметологии используют ферменты, полученные из фруктов, например папайи или киви.

Азелаиновый пилинг показан пациентам с проблемной кожей. Для такого, кроме азелаина, часто применяют молочную, лимонную, салициловую кислоту. Вместе они подлечивают кожу. Азелаиновая кислота обладает антибактериальным эффектом, мягко отбеливает кожу, избавляет от угрей и их следов. А также - от фурункул и пигментации.

Частота проведения косметического пилинга не должна превышать одного-двух раз в неделю. Следует избегать попадания средства на область вокруг глаз.

Для косметической очистки можно использовать маски. Они не только удаляют поверхностные загрязнения, но и освобождают поры. Основной ингредиент масок - каолин или любой другой вид глины.

Следующий вид пилинга - механический. Это 10-минутная безболезненная процедура, улучшающая обмен веществ и кровоснабжение.

Для чувствительной кожи, которая не переносит пилинг кислотами или физический, применяют другой вид - ферментативный. Он улучшает внешний вид кожи за счет ускорения химических реакций, необходимых, чтобы доставить на верхний слой кожи новые клетки. Избавляет её от старых, омертвевших клеток. Ферментативный пилинг отшелушивает намного быстрее. Безопасный для всех типов кожи, потому что использует природные вещества в отличие, например, от химического пилинга. Среди популярных ингредиентов - бромелайн и папаин.

gazeta.ua