Крольчатина - самое диетическое мясо

Европейская ассоциация диетологов сделала заявление о том, что кроличье мясо является самым диетическим. Экспериментально доказано, что кроличье мясо отлично усваивается нашим организмом. Даже детские врачи советуют родителям малышей вводить мясные продукты, начиная с крольчатины. Мясо кролей не только легко усваивается, оно практически, не аллергенное, этого не скажешь о современной курятине.

А теперь о традиционных шашлыках и их свойствах. Ошибочно считают калорийным и жирным шашлык из ягненка. Это не так баранина входит в "энергетическую" диету, которая популярна в Соединенных Штатах. Лецитин, который находится в ее составе, ускоряет соображение человека, а также регулирует в организме выработку инсулина. В мясе ягненка имеется полезный для зубной эмали фтор.

Сексологи "воспевают" шашлык из свинины. В мясе, особенно в сале, есть арахидоновая кислота, которая регулирует работу женских и мужских половых желез. Однако, из-за насыщенных жиров в свинине, быстро набирается вес. Но если мясо промариновать с лимонным соком, то ускорится обмен веществ, и жиры не будут так впитываться организмом.

Шашлык из говядины рекомендуют делать только из молодого мяса, в нем много полноценного белка. Старое мясо провоцирует в организме человека окислительные процессы, которые ускоряют старение.

Шашлык из птичьего мяса полезен для сердца. Если курятина выращена на стимуляторах роста и биодобавках, можете делать шашлык, в нем будет в изобилии витамина В6. В мясе индейки много фосфора. Шашлык из птичьего мяса получится диетическим. Ученые соглашаются с тем, что самое полезное мясо приготовлено без масла на углях. Много канцерогенов в пережаренной корочке из шашлыка, ее лучше выбросить. Традиционно шашлыки едят с болгарским перцем, с зелеными овощами, свежей зеленью и спаржей. О картошечке и кукурузе, лучше забыть.