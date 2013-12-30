Среднегодовая температура в Украине на 1-2° превысила норму

Среднегодовая температура воздуха в Украине в 2013 году на 1-2 градуса превысила норму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Средняя годовая температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше нормы по всей Украине», - сказал Кульбида.

По его словам, последнее десятилетие в Украине оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1850 года. При этом синоптик отметил, что аналогичная тенденция наблюдается во всем мире.

Вместе с тем Кульбида напомнил, что уходящий год был богат на чрезвычайные погодные явления, такие как аномальные снегопады в марте и затяжные дожди в сентябре, аналогов которым в стране за время метеонаблюдений не было.