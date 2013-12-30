Полезные свойства фиников

Ученые считают, что 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере, половины потребности в железе, четверти потребности в кальции. 100 г фиников содержат 20 г воды, 2,5 г белков, 0,5 г жиров, 69,2 г углеводов (моно и дисахаридов), 6 г пищевых волокон, 0,3 г органических кислот. Кроме того, финики богаты витаминами В, В2, В3, В6, С, РР, а также микроэлементами (железо, калий, кальций, магний, натрий, фосфор). Калорийность ста грамм – до 300 ккал; это меньше, чем у печенья и у конфет, притом, что финики гораздо лучше насыщают – много их не съешь.

Издавна арабы были уверены, что финики дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма, улучшают работу нервной и иммунной систем.

Финики полезны при анемии и гипертонии, успокаивают кашель и способствуют выводу мокроты, снижают риск раковых заболеваний. Финик уникален и сравнительно высоким, как для фруктов, содержанием белка, состоящего из 23 аминокислот.

Рекомендуются финики кормящим и особенно беременным женщинам. Ведь в этих плодах есть особые стимуляторы, которые укрепляют мышцы матки в последние месяцы беременности.

Также финики обогащают материнское молоко витаминами и помогают избавиться от до- и послеродовых депрессивных состояний.