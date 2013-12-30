Какой будет погода в Новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января и первые дни нового года в Украине не ожидается сильных морозов и осадков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«Существенных осадков в Украине в новогоднюю ночь и в первый день нового года не будет, хотя на западе и севере может пролетать очень слабый снег», - сказал Кульбида.

По его словам, температура воздуха в новогоднюю ночь составит около 4 градусов мороза, а 1 января поднимется до 0. Синоптик отметил, что похожие погодные условия сохранятся на территории Украины до 6 января, тогда как в период с 6 по 8 января ожидается потепление.

«Некоторое повышение температуры можно ожидать в период с 6 по 8 января, когда в дневные часы она повысится на всей территории до 5-9 градусов тепла, а в Крыму — до 10-12 градусов», - сказал Кульбида.

При этом он сообщил, что похолодание со снегом может прийти в Украину с 10 января, однако подчеркнул, что количество осадков, которое может тогда выпасть, вряд ли сформирует снеговой покров.