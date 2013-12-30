Лед и газировка - худшее сочетание

Холодные напитки, включая воду, частично виновны в развитии ожирения и диабета, полагает Университет Арканзаса. Оказывается, холод притупляет ощущение сладости. В итоге у человека меняется вкус, и он все чаще отдает предпочтение сладким напиткам и продуктам, пишет The Daily Mail.

Был проведен эксперимент: добровольцам давали воду разной температуры, которой нужно было прополоскать рот. Затем они съедали или шоколад, или сыр. Люди считали, что вкус шоколада не такой насыщенный, поэтому он им меньше понравился. Но это работало только в том случае, если вода была почти ледяной. А вот вкус сыра распознавался одинаково вне зависимости от температуры воды.

Видимо, холод снижает чувствительность вкусовых рецепторов, располагающихся на языке. По этой причине холодные сладкие напитки, например, газировка провоцируют чрезмерное потребление сахара. Это грозит ожирением и рядом других проблем.