В чем опасность новогодних подарков?

Дареному коню в зубы не смотрят, гласит народная мудрость. Однако время значительно изменило и правила, и дареных коней. В конце года у всех нас обычно накапливается много дел, времени на все не хватает, поэтому так трудно удержаться перед соблазном приобрести симпатичные сувениры по пути на работу или в детский садик. На импровизированных прилавках — великое множество новогодних безделушек, возле которых толпится немало желающих их приобрести: на ходу выбирают, второпях платят... Кстати, все мягкие игрушки на прилавке — неизвестного происхождения, все как одна без упаковки и без этикеток с маркировкой. Обычно мы на это не обращаем внимания. Хотя специалисты считают, что напрасно.

— На игрушке обязательно должна быть маркировка — национальный знак соответствия. Когда же игрушка малого размера или состоит из нескольких деталей, то маркировка должна быть на этикетке или упаковке, — объясняет Наталия Казанцева, начальник лаборатории сертификации «Укрметртестстандарта». — Раньше в Украине изготовлялось много игрушек для детей, все процессы строго контролировались — от утверждения эскизов до выбора материалов. Специальная комиссия обсуждала новые образцы с точки зрения эстетики, анализировала, будут ли они вызывать у детей положительные эмоции, не будут ли пугать, провоцировать агрессию и тому подобное. Сегодня ситуация кардинально изменилась: украинская игрушка на рынке незаметна, поскольку занимает минимальную нишу — примерно 0,01—0,02 процента. Не секрет, что нынче китайские игрушки завоевали мировой рынок. Конечно, они очень разные — есть отвечающие международным стандартам, качественные, а много и таких, которые представляют угрозу здоровью малышей. Отечественные фирмы, торгующие товарами для детей, обычно заказывают продукцию на известных китайских фабриках, где используются сертифицированные материалы и налажен строгий контроль за качеством. Такие игрушки проходят серьезное тестирование, потом их соответственно маркируют и предлагают маленьким покупателям.

В лаборатории проводится тестирование с учетом того, что может сделать ребенок с этим предметом. Те же новогодние мышки должны быть прочно сшиты, поскольку малышня любит интересоваться, что же там внутри. И если шов легко разорвется и посыпятся гранулы, которыми набита мышка, то не исключено, что ребенок захочет попробовать их на зуб. В лаборатории есть специальный имитатор детской гортани — на нем проверяют, не станет ли игрушка причиной того, что малыш, не дай Бог, подавится, запихнув в рот ее всю или отдельные детали. Поэтому так важно, чтобы на этикетке было указано, для какого возраста эти игрушки: для малышей до трех лет или старше. Есть у нас также аппарат, детали которого покрыты материалом, имитирующим нежную детскую кожу. Он помогает обнаружить острые края игрушек и отверстия в них, которые могут поранить пальчики. Не следует забывать о маркировке и тогда, когда выбираете карнавальные костюмы и маски для детей, ведь они тоже должны быть протестированы, — подчеркнула Н.Казанцева.

Лаборатория «Укрметртестстандарта» провела тестирование таких костюмов. К сожалению, картина не весьма утешительна. К нам массово завозят «волков» и «лисичек», «петушков» и «гномиков», изготовленных из легковоспламеняющихся материалов, к тому же покрашенных токсичными смесями. Такой костюм легко может вспыхнуть от бенгальского огня или свечки. На стихийных рынках нынче продается немало новогодних масок, цена которых колеблется от двух до двадцати гривен. Конечно, они не имеют маркировки и не проходили тестирования. А как, спросите, попали на украинский рынок? Возможно, даже и не нарушая закон. Поскольку строгие требования относительно качества касаются прежде всего товаров для детей, а если, пересекая границу, товары оформлялись, скажем, как сувениры или бытовые мелочи, то и тестирование им не нужно. А разве сложно в наше время «правильно» заполнить декларацию?!

— Прежде всего контролерами качества товаров для своих детей должны быть родители, — убеждена эксперт проекта «Сообщество потребителей и общественные объединения» Анна Ерохина. Выбирая игрушки, питание или что-либо другое, они должны руководствоваться тем, будет ли это полезно и безопасно для дочери или сына. Если нет соответствующей маркировки, к тому же цена явно занижена, то следует хорошо подумать, прежде чем это приобрести и принести в свой дом. Едва ли не больше всего проблем приносят нам такие атрибуты новогодних праздников, как разнообразные ракеты и фейерверки. Пиротехнические изделия используют для создания хорошего настроения, веселья, но статистика свидетельствует, что в каждой области количество несчастных случаев из года в год возрастает: иногда все ограничивается ожогами рук и лица, но случается, что опасная игрушка отрывает пальцы и даже кисти рук. Почему? С одной стороны, взрослые позволяют детям самостоятельно устраивать фейерверки, что категорически запрещается, а с другой — сами же взрослые не придерживаются правил безопасности. Полагаю, каждый из нас неоднократно видел, как запускают ракеты с крыльца какого-нибудь ресторана или даже с балкона квартиры, хотя в правилах четко указано, что это следует делать на открытой площадке, на расстоянии как минимум 20—25 метров от людей. Наших пиротехников не останавливают ни сильный ветер, ни то, что среди зрителей есть дети, которые стараются приблизиться вплотную и посмотреть, откуда же вылетают звездочки и фонтанчики. Поскольку многие изделия хранятся в течение продолжительного времени в неприспособленных помещениях, это приводит к тому, что они теряют свои качественные характеристики: медленно загораются, могут изменить направление полета или упасть прямо на головы зрителей. Немало несчастных случаев случается во время попыток подсушить установки, нагреть их на открытом огне, пренебрегая правилами безопасности.

Если вы все же не можете встретить Новый год без ракет, то по крайней мере следует покупать качественную пиротехнику. По словам экспертов, это нетрудно. Во-первых, покупать пиротехнику нужно в магазинах, а не в переходах и на стихийных рынках. (Все-таки торговые центры вынуждены завозить сертифицированные товары и заботиться о надлежащем их хранении, хотя исключения, конечно, бывают.) Интересная деталь — пиротехнические изделия должны выкладывать в торговом зале на полке, не доступной для покупателей! То есть коробки из-под них могут быть под рукой — читайте, разбирайтесь, но сам товар можете получить лишь из рук продавца-консультанта. Во-вторых, продавцы в обязательном порядке должны пройти специальные курсы и хорошо освоить всю информацию, чтобы грамотно ответить на любые вопросы относительно того, где и как можно запустить ту или иную ракету. Если вы услышите «не знаю», лучше обратитесь в другой магазин.

Следует сказать, что иногда даже осведомленный и придирчивый покупатель, выбирая новогодние подарки, не может сориентироваться, поскольку низкую цену довольно часто объясняют рождественскими скидками. То же самое касается и данных о фирме-производителе. Неоднократно приходилось удивляться, когда, прочитав на ценнике «изготовлено в странах Евросоюза», из малозаметной бирочки узнавали: сделали игрушку трудолюбивые китайцы. Кстати, в центре многих европейских столиц сувенирные лавочки забиты исключительно китайскими товарами, но это никого не отпугивает. Поскольку, покупая чайник в виде башни Биг-Бен в лондонском магазине, покупатель твердо знает, что это китайское изделие прошло тестирование, отвечает стандартам ЕС и к тому же попало в страну легальным путем.

…Раньше нам говорили, что клиент, то есть покупатель, всегда прав, хотя звучало это довольно иронично, а ныне утверждают, что покупатель сам во всем виноват, дескать, «бачили очі, що купували». Понимаю, довольно непросто все рассмотреть, когда вокруг бурлит предновогодняя ярмарка, но нужно, поскольку у нас нет департамента честной торговли, а сама торговля играет по собственным правилам, довольно-таки далеким от европейских. Так что, выбирая подарки, следите, чтобы симпатичная мышка, символ наступающего года, не обернулась троянским конем, который принесет досадные неожиданности.

Ольга Скрипник

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