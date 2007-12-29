Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила два случая заражения человека "птичьим гриппом" в Египте, сообщает Associated Press. Вирус H5N1 подтвержден у 50-летней женщины, госпитализированной 24 декабря с.г. и находящейся в критическом состоянии, а также у 22-летней девушки, попавшей в больницу 26 декабря с.г. и проходящей курс интенсивной терапии. Таким образом, общее число заразившихся "птичьим гриппом" в стране возросло до 41 человека, из которых 16 скончались.

Последний случай смерти от "птичьего гриппа" в Египте был зафиксирован 26 декабря, когда скончалась 25-летняя женщина.