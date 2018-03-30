Зимние травмы: как их избежать и чем лечиться

Берегите руку, Сеня!

Чаще всего внезапное скольжение приводит к сильным ушибам, а то и переломам. Подобную травму, по мнению травматологов-ортопедов, можно получить в быту и на работе, но все же переломы рук уверенно лидируют среди всех остальных травм, особенно с поздней осени и до тех пор, пока не сойдет снег.

Инстинктивно при падении мы выставляем вперед именно руки, и на них приходится вся сила удара. Так, при падении на выпрямленную руку может быть повреждена не только кисть, но и плечо, локтевой сустав. В зависимости от силы травмы, положения конечности в момент удара, возраста пострадавшего и многих других обстоятельств при подобной травме наблюдаются ушиб, растяжение связок, разрыв сухожилий, вывих или перелом.

— От того, насколько правильно и своевременно будет оказана первая помощь, зависит не только восстановление функции конечности, дальнейшая профессиональная деятельность человека, но иногда и его жизнь, — говорит доцент кафедры травматологии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), кандидат медицинских наук Николай Шипков.

К счастью, не всегда падение заканчивается переломом, но исключить перелом (например, верхнего суставного конца плеча) может только специалист. Даже при ушибе плечевого сустава и плеча человек испытывает очень сильную боль при движении сустава и его ощупывании (иногда под кожей виден кровоподтек). При оказании первой помощи необходимо обездвижить всю конечность, уложив ее на косыночную повязку. Боль можно снять или значительно уменьшить при помощи обезболивающих средств. К месту повреждения необходимо приложить пузырь со льдом или грелку, наполненную очень холодной водой.

Делаем повязку и шину

Чтобы помочь пострадавшему, нужно знать основы первой помощи. Как сделать косыночную повязку? Нужно найти квадратный кусок ткани (лучше хлопчатобумажной) шириной 140–160 см. Его следует сложить пополам по диагонали и подвести под согнутую конечность, а концы завязать на шее. Поврежденная рука должна быть согнута под углом 90 градусов. Тупой угол повязки нужно загнуть и закрепить спереди у локтя булавкой. Фиксация должна быть надежной, поэтому руку вместе с повязкой прибинтовывают к туловищу круговыми ходами широкого бинта.

Оказывая экстренную помощь при переломе костей предплечья, не следует забывать, что косыночная повязка фиксирует не только плечо, предплечье, но и кисть. Кисть не должна свисать с повязки! К месту перелома прикладывают холод и транспортируют пострадавшего сидя.

У пожилых людей при падении очень часто случается травма предплечья в нижней трети. Это повреждение кисти, и происходит оно при падении на вытянутую руку, когда кисть находится в положении сгибания или разгибания. В данном случае первая помощь состоит в обезболивании и правильной фиксации. Для этой цели можно использовать тонкую дощечку, но не картон. Дощечку покрывают слоем ваты в 2–3 см и обертывают бинтом. Импровизированную шину располагают со стороны ладони, на кисть и пальцы накладывают комок ваты и тщательно прибинтовывают к шине, но следите, чтобы повязка не сдавливала нервы и сосуды, иначе в ближайшие часы после травмы будет нарастать отек.

Обездвиженную руку лучше всего подвесить к косынке и приложить лед. Такая травма непосредственно жизни человека не угрожает, но она очень болезненна и на длительный срок выводит человека из строя.

Обезболить, успокоить и согреть ♦ Самое главное при переломе — вызвать профессиональную помощь. Но кое-что сделать можете и вы сами. В первую очередь — уменьшить боль. Сегодня необходимых для обезболивания препаратов немало. Если нет анальгетиков, то в крайнем случае их можно заменить двумя таблетками аспирина.

♦ Обязательно успокойте пострадавшего, дайте ему настойку валерианы или пустырника, тазепам или триоксадин (1 таблетку), сердечно-сосудистые средства (кордамин, валокордин или корглюкон по 20 капель).

♦ Согрейте испуганного и травмированного человека, ведь обычно подобные травмы происходят на улице.

♦ При возможности перенесите его в теплое и сухое место до приезда врачей.

♦ Если ситуация критическая, то постарайтесь доставить травмированного человека до места, где есть специалисты, воспользовавшись вышеперечисленными советами.

Где стелить соломку?

Но лучше, конечно, вообще не падать и прислушаться к тем, кто уже бывал в подобных ситуациях. В момент падения помните совет, который дают все профессиональные спортсмены: попробуйте сгруппироваться так, чтобы получить возможно меньший удар.

Не выставляйте вперед руки. Если падаете назад, то попытайтесь вначале присесть, а потом уже завалиться на спину.

Если падение неминуемо, используйте правило не «плюхаться» на определенную точку, а распределить силу удара на разные части тела.

Перед выходом на улицу проверьте свою обувь на скольжение: стесанные каблуки, лысые подошвы, шпильки невероятных размеров — это ваши недруги на скользкой дороге.

Если опасность гололеда существует, то страхуйтесь заранее, смотрите под ноги, особенно на скользких ступеньках, раскатанных дорожках, около остановок общественного транспорта, на платформах электричек и переходах. Не спешите и будьте готовы оказать помощь ближнему.

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