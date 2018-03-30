Во всех сушеных фруктах есть ”живые” витамины

Cухофрукты — ценный и вкусный продукт, люди знали еще в древности, когда сушка фруктов была единственным вариантом заготовки их для длительного хранения. Инжир и финики многие из нас и по сей день знают только в сушеном виде, так как свежими их очень трудно перевозить.

Они высококалорийное сладкое лакомство: практически чистые углеводы. Ими во время строгих диет рекомендуют удовлетворять потребность в сладком — чтобы не бросаться на шоколад и карамель. Кушаем сладкое — худеем? Парадокс! На самом деле никакого парадокса нет. Диетологи солнечной Италии доказали, что в небольших количествах сухофрукты «работают» как подавители аппетита. Кроме того, они улучшают работу кишечника и оказывают на организм общеукрепляющее воздействие. Третий немаловажный момент — это разнообразие сухофруктов. Чередование сушеных яблок, груш и абрикосов без труда разнообразит рацион.

Использовать сухофрукты для снижения веса можно разными способами: скажем, заменить ими какой-нибудь прием пищи. Например, обед, если на работе нет возможности съесть что-либо диетическое. С ними можно пить чай. Конечно, килограммами сухофрукты есть нельзя. Они не содержат жира, но сахара в сушеных фруктах порядочно. В день при обычном ограничительном рационе можно съедать в среднем 100 г сухофруктов. Этого количества вполне хватит, чтобы устроить себе в течение дня 3—5 перекусов.

Если сухофрукты используются в качестве средства, подавляющего аппетит, для этого их (лучше всего для этого подходят курага или чернослив без косточек) нужно очень тщательно прожевать — буквально рассосать во рту. Одна-две штучки — и ощущение, словно плотно пообедали! Чтобы достичь еще большего эффекта, за 5—10 минут до рассасывания сухофрукта следует выпить стакан воды.

Диета на сухофруктах

Можно провести 3—5-дневную диету, которая позволяет быстро снизить вес. Для этого приготовить пять 100-граммовых пакетиков (мужчинам — 7 пакетиков) с разными сухофруктами: 3 вида сухофруктов и 2 вида орехов. Соленые и жаренные с сахаром орехи нельзя — желательно взять сушеные. Кроме орехов и сухофруктов, можно пить чай (зеленый или черный) или кофе, но без сахара и молока. В крайнем случае — с сахарозаменителем. Можно выпить в день 100 мл столового сухого вина (красного или белого) или 250 мл пива.

Диету лучше всего проводить следующим образом. Все положенные продукты разделить на 10—12 порций и каждый час съедать по одной. Диета переносится легко, потому что человек не успеет почувствовать голод, а разнообразие орехов и сухофруктов пойдет только на пользу: не будет раздражать монотонная пища. Для достижения более быстрого эффекта можно взять 4 пакетика (2 с сухофруктами и 2 с орехами). По эффективности диета на сухофруктах даже превышает знаменитую «леденцовую», и при этом она намного полезнее для пищеварительного тракта и общего состояния здоровья.

Сухофрукты не содержат жиров. Калорийность большинства из них колеблется в пределах 250-300 ккал на 100 г. В принципе, если считать калории, то все сухофрукты без косточки можно «засчитывать» за 300 ккал на 100 г, а сушеные яблоки — за 200. Точно так же, как орехи часто рекомендуется считать по 450 ккал на 100 г, не особенно углубляясь в различия между их видами.

«Паста Гиппократа»

Натуральное средство для поддержания сердца. Она настолько вкусна, что ее вполне можно использовать в качестве десерта к чаю, обладает она могучими целительными свойствами.

Взять: 1 часть кураги, 1 часть чернослива без косточек, 1 часть инжира, 1 часть грецких орехов, 1/3 части меда (к примеру, по 300 г кураги, чернослива, инжира, орехов и 100 г меда). Сухофрукты промыть, если курага и чернослив очень плотные — замочите их ненадолго в небольшом количестве воды. Вымоченные фрукты отжать, прибавить к ним орехи и мед и все взбить в миксере до получения однородной пасты. Смесь должна стоять в холодильнике.

Для поддержания сердечной мышцы за завтраком, обедом и ужином съедать по 1 ч. ложке пасты. Для нормализации работы кишечника утром, натощак, выпить 1/2 стакана воды и съесть 1 ст. ложку пасты. Курсы лечения пастой не ограничены: ее можно добавлять к рациону постоянно.

Для снижения веса ее можно применять, как описано в диете: взять 500 г, разделить на 10 порций и съедать по одной каждый час. Качественные, но довольно дорогие сухофрукты продаются в супермаркетах в фирменных упаковках. Фасовки обычно небольшие — 200—250 г, а на этикетке содержится исчерпывающая информация о калорийности данного продукта. Удобно: известны и вес, и калорийность, заведомо высокое качество, никаких отходов. На рынке сделать правильный выбор сложнее.

Покупать курагу следует средней жесткости, без косточек и не гнаться за ярким цветом, - светлые фрукты при сушке немного сереют. Сочный оранжевый цвет может говорить о применении при сушке химикатов для сохранения привлекательного вида. Небольшой запас сухофруктов можно хранить в стеклянной банке, прикрытой бумагой. Хуже всего сухофрукты хранятся в полиэтиленовом пакете, а лучше всего — в полотняном.

Ценность сухофруктов заключается не только в том, что они могут помочь в борьбе с лишним весом: это самая древняя и испытанная опытом человечества «пищевая добавка». Качественные, правильно высушенные, они содержат богатый и сбалансированный набор витаминов и микроэлементов.

Так как сухофрукты содержат «живые» (природные), а не синтезированные витамины, то и на организм они воздействуют быстрее, глубже, но мягче, чем витаминные пилюли. Однако употребление сухофруктов сверх меры может привести не только к повышению веса, но и к другим, не всегда приятным последствиям (скажем, поносу): уж больно высокой биологической активностью они обладают. Кроме того следует помнить, что сухофрукты противопоказаны при диабете любого типа.

www.kulina.ru