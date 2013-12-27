Полезные свойства меда

Мед являет собой смесь легкоусвояемых углеводов и биологически ценных веществ, которые обеспечивают питание клеток во время употребления меда или во время местного его применения (на раны, кожу, слизевые оболочки и тому подобное). Целебное действие меда на процессы пищеварения отмечалось всегда, и как диетический продукт мед остался и в народной медицине, и в арсенале современной медицины.

В состав меда входят: натрий, калий, магний, железо, хлор, фосфор, сера, йод. Есть в меде и стимуляторы, которые повышают жизнедеятельность организма, ферменты, макро- и микроэлементы, перекис водорода, растительные антибиотики, лизоцим, ацетилхолин и тому подобное.

В отличие от синтетического (именно синтетического) рафинированного сахара мед - натуральный продукт и имеет такие преимущества:

- не раздражает слизистую оболочку пищеварительного тракта;

- легко и быстро усваивается организмом;

- быстро высвобождает (отдает) необходимую энергию и возобновляет силы;

- легче иных сахаров пропускается через почки;

- имеет естественное, слегка слабительное действие, а также успокоительно (седативно) влияет на организм.

Несколько рецептов из старых лечебников, которые выдержали испытание времени и вполне достаточно могут быть объяснены из позиций современной науки.

1. В случае одышки употребляют по чайной ложке меда через 2-3 часа.

2. Мед с солью втирают от простуды. Это вызывает обильный пот.

3. В Польше мед прикладывают к отмороженным частям.

4. В Германии мед с коровьим маслом, жиром и яичным желтком употребляют от кашля и одышки.

5. Медовые лепешки (муку и мед брать в пропорции 1:1) - это общеизвестное очистительное и разрушительное средство от фурункулов и нарывов (прикладывать к больному месту на ночь).

6. Мед - лучший из известных внешних средств, которые предотвращают пролежни.