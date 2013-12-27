Кому нельзя есть красную икру

Икра не только вкусна, а и полезна для здоровья. В ней много белка - 32 г из 100, причем усваивается он не так, как мясо, — подолгу лежа в желудке, а очень быстро, в течение часа. А кроме того, этот белок еще и "элитных сортов", т.к. состоит из полного спектра заменимых и незаменимых аминокислот (т.е. дефицитных).

Также икра содержит много йода: этот микроэлемент очень важен для профилактики заболеваний щитовидной железы. Полиненасыщенные жирные кислоты выводят из организма жиры, которые приводят к развитию атеросклероза — болезни старости. Эта болезнь развивается практически у всех людей, но у одних быстрее, у других — медленнее. Если часто есть икру, появление атеросклероза можно отсрочить.

Витамин А в икре помогает укрепить иммунитет, быстрее поправиться после болезни и укрепить зрение; витамина D: принимает участие в формировании и укреплении костей. Особенно он полезен беременным женщинам и кормящим матерям для профилактики рахита у детей; витамина Е: его еще называют половым гормоном, т.к. он нормализует обмен веществ в половых железах, а кроме этого, омолаживает клетки и выводит шлаки из жировой ткани. Поэтому витамин Е полезен при половой слабости.

Однако икра противопоказана при склонности к отекам, атеросклерозе, гипертонической и ишемической болезнях.