Первая помощь при ожогах от петард

«Опасность ожога, или, говоря, по-научному, термического поражения, зависит прежде всего от двух критериев: температуры термического агента и длительности его взаимодействия с тканью, - рассказывает заведующий ожоговым отделением одной из московских клиник Анатолий Андреев.

Ожоги бывают поверхностные, пограничные и глубокие и в зависимости от этого, а также от площади поражения раневой поверхности имеют различную степень тяжести. В тяжелых случаях (при обширных глубоких ожогах III-IV степени) происходят омертвение пораженных участков тканей и последующая интоксикация организма; увеличивается возможность смертельного исхода.

Конечно, такие ожоги, в основном, случаются при обращении с профессиональной пиротехникой. Но даже осознание того, что петарда не сможет прожечь ваши внутренности насквозь не снизит ваших болевых ощущений от более «легкого» ожога. Как правило, ожоги от петард и ракет - либо поверхностные, либо пограничные. Больше всего от них страдают кисти рук и лицо — особенно чувствительны к термическому воздействию глаза.

Задача присутствующих состоит в том, чтобы у пострадавшего от взрыва с первых же минут свести к минимуму пагубное воздействие температурного источника и охладить пораженную часть тела - опустить в снег или в холодную воду на 10–15 минут. В противном случае из-за длительного температурного воздействия горячего предмета на ткани происходят серьезные структурные изменения, что лишь усугубляет общее состояние пострадавшего.

После охлаждения поверхности ожога следует наложить повязку, лучше всего с мазью «Левосин» или «Левомеколь», и, естественно, как можно скорее обратиться к врачу. Пытаться ждать, когда пройдет само, опасно, лечение ожогов - в компетенции врачей».

Что нужно, чтобы при запуске праздничного фейерверка не пострадать от нелепой случайности? Ничего особенного. Просто соблюдать требования техники безопасности. Если же подобной информации на упаковке нет, имеет смысл хорошенько подумать - стоит ли такой товар покупать?

Легальное пиротехническое изделие должно содержать информацию о радиусе опасной зоны, инструкцию по применению, условия хранения, срок годности, адреса и наименования изготовителя и штрихкод.

- Если петарда повреждена — ее надо немедленно выбросить. Причем, выбросить так, чтобы никто не смог ее подобрать.

- Не покупайте пиротехнические изделия с рук (только в магазинах) и без инструкции на русском языке. Наиболее безопасными специалисты считают японскую продукцию.

- Смотрите, не просрочен ли срок годности изделия, обязательно читайте инструкцию, чтобы знать хотя бы на какое расстояние отбегать.

- Не направляйте петарды в сторону людей, животных, балконов и окон и не поджигайте их в помещении.

- И главное, не позволяйте поджигать пиротехнику детям, даже если они очень просят. Все-таки это – техника, которая способна ломаться.

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