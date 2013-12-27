Зимняя диета на сухофруктах

Можно провести 3—5-дневную диету, которая позволяет быстро снизить вес. Для этого приготовить пять 100-граммовых пакетиков (мужчинам — 7 пакетиков) с разными сухофруктами: 3 вида сухофруктов и 2 вида орехов. Соленые и жаренные с сахаром орехи нельзя — желательно взять сушеные. Кроме орехов и сухофруктов, можно пить чай (зеленый или черный) или кофе, но без сахара и молока. В крайнем случае — с сахарозаменителем. Можно выпить в день 100 мл столового сухого вина (красного или белого) или 250 мл пива.

Диету лучше всего проводить следующим образом. Все положенные продукты разделить на 10—12 порций и каждый час съедать по одной. Диета переносится легко, потому что человек не успеет почувствовать голод, а разнообразие орехов и сухофруктов пойдет только на пользу: не будет раздражать монотонная пища. Для достижения более быстрого эффекта можно взять 4 пакетика (2 с сухофруктами и 2 с орехами). По эффективности диета на сухофруктах даже превышает знаменитую «леденцовую», и при этом она намного полезнее для пищеварительного тракта и общего состояния здоровья.

Сухофрукты не содержат жиров. Калорийность большинства из них колеблется в пределах 250-300 ккал на 100 г. В принципе, если считать калории, то все сухофрукты без косточки можно «засчитывать» за 300 ккал на 100 г, а сушеные яблоки — за 200. Точно так же, как орехи часто рекомендуется считать по 450 ккал на 100 г, не особенно углубляясь в различия между их видами.