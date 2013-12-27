Горчица улучшает пищеварение

Горчица улучшает аппетит и пищеварение, она предает пище неповторимый вкус и аромат. Однако у этого продукта есть еще немало свойств, которые приятно удивят каждого.

Все мы знаем о применении горчичников для мобилизации защитных сил организма. Горчица содержит витамины А и К, а также большое количество антиоксидантов, которые помогут укрепить иммунитет в холодное время года.

Горчицу применяют для профилактики онкологии, укрепления суставов и костей. Также этот продукт помогает нормализовать работу нервной системы.

Горчицу необходимо включить в свой рацион для профилактики заболеваний. Высокое содержание фитонутриентов обеспечит организму надежную защиту.

Полезна горчица и для похудения. Высокое содержание клетчатки помогает контролировать вес и уровень холестерина.

Однако горчицу используют не только для здоровья, но и для красоты. Горчичная маска для лица поможет улучшить кровообращение, вернет вам свежий цвет лица, избавив кожу от жирного блеска.

Горчицей рекомендуют заменить средство для мытья посуды, она отмоет любые загрязнения.

Из горчицы можно приготовить расслабляющую ванну в конце дня, чтобы стресс остался позади.