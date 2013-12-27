Если сместились позвонки

Смещение позвонков возникает от неправильного подъема тяжестей. Происходит это, как правило, в результате надрыва мышцы или связки. Чтобы этого не случилось, если вам нужно поднять что-то тяжелое, например, сумку, возьмитесь за предмет в полуприсяди и распрямляйтесь, не сгибая спины (держите ее ровно). Такая техника позволит избежать нагрузки на передние поверхности позвонков, наиболее подверженные деформации. При резком простреле в спине нужно быстрее разгрузить позвоночник. Для этого примите горизонтальное положение. Если есть под рукой аптечка, выпейте обезболивающий препарат и что-то мочегонное (при травме возникает отек тканей, а мочегонные его уменьшают). Если же "прострел" случился за городом и пострадавшему предстоит путешествие в машине, зафиксируйте позвоночник, иначе по дороге его состояние может усугубить тряска. Для этого наденьте на поврежденную зону корсет или туго обмотайте ее тканью (широким поясом). Смещение может вправиться и самостоятельно и даже больше никогда и ничем не побеспокоить, но если этого не происходит, без помощи специалиста-вертебролога не обойтись. Он решит вашу проблему при помощи мануальной терапии.