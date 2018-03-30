Нужна ли вам медицинская страховка?

Медицинское страхование

Вид личного страхования на случай потери здоровья от болезни или в результате несчастного случая. Медицинское страхование применяется с целью накопления и эффективного использования средств, необходимых для покрытия затрат на медицинское обслуживание страхователей. Может быть обязательным и добровольным. Договор о медицинском страховании составляется в групповом или индивидуальном порядке, гарантируя застрахованному лицу получение медпомощи в объемах и на условиях, определенных действующим законодательством или правилами страхования.

Добровольное медицинское страхование

- это форма организации страхования на случай потери здоровья, предоставляющая гражданам возможность полной или частичной компенсации расходов на медицинское обслуживание, в дополнение к системе государственного здравоохранения или обязательного медицинского страхования. Программа добровольного медицинского страхования - это перечень медицинских услуг в рамках договора страхования, которые будут оплачены страховщиком, с указанием общей страховой суммы и/или отдельных страховых сумм по каждому виду помощи, а также медицинских учреждений, где застрахованный может получить помощь. По данным рейтингам можно определить компании - лидеры в том или ином виде страхования, но надежнее те, у кого хорошие позиции не в одном, а нескольких видах страхования - это показывает, что у страховой компании сбалансированный портфель рисков, следовательно, она более устойчива к любым внешним воздействиям и, следовательно, более надежна.

Страховые компании предлагают обычно несколько видов страховых программ.

Это могут быть программы амбулаторно-поликлинического обслуживания, стационарного обслуживания, программы альтернативной стоматологии, сетевое медицинское обслуживание, программы с личным врачом, альтернативная экстренная помощь и т.д.

Программа амбулаторно-поликлинического обслуживания

В рамках данной программы страхованием покрывается обращение застрахованного в лечебное учреждение по поводу острых или обострения хронических болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих медицинской помощи.

В рамках данной программы можно выбрать следующие варианты покрытия:

1. лечебно-диагностические приемы врачей, диагностические исследования, лечебные процедуры 2. стоматология

3. помощь на дому

4. экстренная медицинская помощь

На что обратить внимание:

1)Перечень специалистов и отсутствие/наличие ограничений по их посещению.

Этот перечень может варьироваться в зависимости от выбранного в качестве базы к программе лечебного учреждения, а также ограничений самой программы.

2)Диагностические исследования, возможные в рамках договора страхования, также могут быть самыми разнообразными.

Так, например, лабораторная диагностика может включать в себя дополнительно некоторые виды гормональных и иммунологических анализов, микробиологические анализы и т.д. В некоторых поликлиниках возможны только биохимические и общеклинические исследования. Некоторые программы включают в себя диагностику с ограничениями, например, компьютерная томография - один раз в течение срока страхования, либо без нее: рентгендиагностика и ультразвуковая диагностика в полном объеме.

3)Лечебные процедуры, предлагаемые на базе конкретного лечебного учреждения.

Они могут включать в себя массаж, лечебную физкультуру, мануальную терапию, рефлексотерапию и т.д. Некоторые лечебные учреждения предлагают водолечебную гимнастику, лечебную сауну, солярий. В рамках страховой программы обычно предусмотрены ограничения по количеству этих лечебных процедур.

4)Стоматология.

Стоматология обычно предлагается без косметологии и протезирования. В программу может входить использование светоотверждаемых пломб для двенадцати передних зубов, снятие зубных отложений, камня, лечение острых состояний парадонта, покрытие зубов лаком при гиперестезии твердых тканей зубов. Но программа может быть и предельно сжатой: использование химиоотверждаемых пломбировочных материалов, без импортных анестетиков, лечения острых состояний парадонта и т.д.

5)Помощь на дому

Обычно помощь на дому оказывается в пределах МКАД.

6)Экстренная медицинская помощь

Неотложная медицинская помощь в рамках программы амбулаторно-поликлинического обслуживания на базе выбранного медицинского учреждения также осуществляется в пределах города Москвы.

Описанные выше варианты покрытия можно покупать в комплексе, базовым элементом которого выступает первый вариант: лечебно-диагностические приемы врачей, диагностические исследования, лечебные процедуры, или, как еще его называют - «поликлиника». Стоимость страхового полиса будет зависеть как от комплексности программы, так и от уровня лечебного заведения и набора предлагаемых в рамках договора услуг.

Исключения из покрытия и ограничения В страховании будет отказано гражданам, состоящим на учете в наркологическом, психоневрологическом, противотуберкулезном, кожно-венерологическом и других диспансерах, центрах по профилактике и борьбе со СПИДом, больным онкологическими заболеваниями, а также инвалидам первой и второй группы.

Исключением из страхового покрытия будет обращение Застрахованного в лечебное учреждение по поводу:

· Травм, полученных в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

· Умышленных причинений ЗАСТРАХОВАННЫМ себе телесных повреждений;

· Злокачественных онкологических заболеваний, а также их осложнений, заболеваний крови опухолевой природы, всех опухолей центральной нервной системы;

· Венерических заболеваний, ВИЧ-инфекции, подтвержденных иммунодефицитных состояний, особо опасных инфекций, заболеваний передающихся половым путем;

· Психических заболеваний и их осложнений, а также различных травм и соматических заболеваний, возникших в связи с заболеваниями психической природы;

· Профессиональных заболеваний;

· Туберкулеза, саркоидоза независимо от клинической формы и стадии процесса;

· Сахарного диабета (I типа/I и II типа);

· Беременности, лечения бесплодия, импотенции, подбора методов контрацепции (в том числе введение и удаление ВМС);

· Заболеваний, требующих проведения гемодиализа;

· Заболеваний органов и тканей, требующих их трансплантации, или протезирования, в том числе эндопротезирования; сердечно-сосудистых заболеваний, требующих хирургического лечения;

· Острой и хронической лучевой болезни и их осложнений;

· Ортодонтических нарушений, косметических дефектов;

· Врожденной и наследственной патологии, др.

neboley.com.ua