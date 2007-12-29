Итальянские ученые: Вареные овощи полезнее сырых

Сварив овощи можно не только сохранить, но даже повысить их пищевую ценность для организма, сообщают итальянские исследователи «Journal of Agricultural and Food Chemistry». Хотя многие биологи утверждают, что сырые овощи более питательны, Николетта Пеллегрини и её коллеги предлагают, что за счёт кулинарных методик можно фактически увеличить в продуктах некоторые полезные для здоровья вещества.

Специалисты оценили эффекты трёх обычно применяемых в итальянской кухне методов кулинарии кипение, пропаривание и жарка на содержании витаминов в моркови, кабачке и брокколи.

Кипение и пропаривание активировали антиокислительные составы овощей, тогда как жарка вызвала значительно более высокую потерю антиокислителей по сравнению с методами кулинарии на основе воды, сделали выводы специалисты. Значительное повышение содержания глюкосинолатов - веществ, борющихся с раковыми клетками - было особенно отмечено в брокколи.

АМИ-ТАСС