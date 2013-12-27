В закон о проверке непищевой продукции внесут изменения

Правительство предлагает применять штрафные санкции к субъектам хозяйствования, которые препятствуют проверкам качества непищевой продукции или отказываются выполнять законные требования должностных лиц, осуществляющих государственный рыночный надзор.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, соответствующие изменения правительство подготовило к закону «О государственном рыночном надзоре и контроле непищевой продукции».

«Внедрение изменений позволит урегулировать проведение проверок в соответствии с действующим законодательством и изымать опасную продукцию с рынка Украины» , - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономразвития Анатолия Максюту.

Справка УНИАН. Органами рыночного надзора являются Укрморречинспекция, Госветфитослужба, Госгорпромнадзор, НКРСИ, Госпотребинспекция, Гослекслужба, Госархстройинспекция, Госсельхозинспекция, Госатомрегулирования и Пробирная служба.