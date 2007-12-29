Диеты вызывают никотиновую зависимость

Ученые уже давно бьют тревогу по поводу увлечения женщин разнообразными диетами, указывая, что в некоторых случаях подобные увлечения могут довести до анорексии. Теперь же выяснилось, что до анорексии дело может и не дойдет, однако вполне вероятно, что женщина начнет курить.

Об этом сообщили исследователи из Университета Флориды. Результаты проведенного ими анализа показали, что представительниц прекрасного пола, которые увлекаются истощением своего организма с помощью всевозможных диет, желание начать курить возникает в два раза чаще, чем у женщин с нормальным рационом питания.

По словам доктора Милдрэд Малдонадо-Молины, взаимосвязь между диетой и курением была намного сильнее выражена у женщин, нежели у мужчин. Проанализировав данные среди восьми тысяч школьниц, специалисты обнаружили, что ограничения в еде делают их более уязвимыми к табаку. К тому же, многие девушки были подвержены желанию начать курить, из-за того, что испытывали дискомфорт касательного своего веса. Интересно, что данная ассоциация не была выявлена среди юношей.

Медики объясняют, что никотин может использоваться как для подавления аппетита, так и в качестве наркотического средства против стресса во время диеты. Несмотря на явную связь, американские врачи считают, что родители не должны проявлять излишнюю тревогу, если их ребёнок садится на диету, поскольку сбалансированный рацион питания может быть частью здорового образа жизни и не обязательно вызовет пристрастие к сигаретам.

Поэтому одной из причин, почему люди начинают курить или не могут избавиться от этой привычки, является влияние сигарет на контролирование веса человека. Кстати, от вредной привычки избавилась и самая высокооплачиваемая модель мира Жизель Бюндхен. Она призналась, что, бросив курить, за короткое время поправилась почти на 7 килограммов, но теперь получает гораздо большее удовольствие от еды, чем прежде: "Когда бросаешь курить, быстро поправляешься только оттого, что просыпается аппетит и получаешь колоссальное удовольствие от еды – ее вкус больше не похож на вкус табака".

А борцы с курением в Италии, видимо, нашли еще один аргумент в пользу того, что от никотиновой зависимости нужно избавляться. Этот аргумент опирается на доклад римских дерматологов, в котором говорится о том, что у курильщиков чаще всех остальных людей возникают проблемы с кожей, состоящие в закупоривании пор и возникновению угревой сыпи или прыщей, причем особенно это актуально для женщин. Как говорится в докладе, из 1000 некурящих женщин всего 10% страдают от угрей или прыщей, тогда как среди курильщиц этот процент выше в четыре раза.

Ученые даже выделили новый тип угревой сыпи, характерный только для курильщиков, – невоспалительный тип. Информация о нем станет новым устрашающим средством воздействия на курильщиков женского пола, ведь именно среди них эта сыпь наиболее распространена.

ter-a.com.ua