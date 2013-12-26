Как сохранить сосуды здоровыми и эластичными

По словам терапевта Розы Дорошенко, именно проблемы с сосудами - наиболее опасны, хотя в большинстве и проходят обычно незаметно. Каждый год от сердечно-сосудистых болезней в мире умирает 1 миллион 300 тысяч человек. Поэтому значительно лучше подобные проблемы предупредить, чем лечить. Предлагаем подборку советов от специалиста, как сохранить сосуды здоровыми.

Бросьте курить - риск атеросклероза снизится в два раза. Как пагубно курение действует на организм , знают все. Правда найти силу воли и прекратить дурную привычку может далеко не каждый.

Перестаньте нервничать - сосуды будут значительно реже спазмироваться. А лишние спазмы сосудам явно не на пользу.

Следите за артериальным давлением. Для этого лучше всего приобрести тонометр. Если повышенным или слишком низким давление было хоть несколько раз, тонометр - это для вас. Зная, как привести давление в норму, можно каждый раз не вызывать врача.

Ешьте сухофрукты, пару зубцов чеснока и 150г вареной морской рыбы ежедневно - за год риск инфаркта уменьшится на 40 %.

Проходите в день по 3 километра - сосуды сможете держаться в тонусе, они будут эластичными. Возьмите за привычку ежедневно устраивать пешие прогулки. Физическая активность укрепляет не только мышцы, но и сосуды. Но мучить себя слишком сильными нагрузками не стоит, если спортом до этого не занимались. Чрезмерные подъема штанги и затяжные пробежки также вредят, если давление поднимается слишком часто.

Откажитесь от жареных и жирных блюд - на сосудах и капиллярах будут меньше оседать бляшки холестерина. Добавляйте в салаты и гарнира по пол чайной ложки зерен льна. Оно укрепляет сосуды как нельзя лучше.

Проверяйте кровь на уровень холестерина каждые полгода. Ученые доказали, что холестерин в последнее время откладывается и у 20-летних. Вернуть прежний уровень холестерина не удастся, а вот остановить дальнейшее отложение можно.

Делайте контрастный душ - пройдет усталость после тяжелого рабочего дня, улучшится кровообращение, сосуды постепенно будут становиться эластичными. Это - еще один совет для "тренировки" сосудов. Правда злоупотреблять переменой температуры душу не стоит, если слабый иммунитет. Можно быстро простудиться, получив переохлаждение.

Каждое утро по 5 минут массируйте ступни, пока не встали с постели. Таким способом примерно на 25 % можно уменьшить застое крови в ногах. А они случаются и у здоровых, это привычные проявления нашего не слишком подвижного ритма и образа жизни.

gazeta.ua