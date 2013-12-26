Шоколад защищает организм от старения

Эксперты компании Hersheys выяснили, что темный шоколад содержит в себе больше антиоксидантов, чем натуральные свежевыжатые соки черники, клюквы и даже больше, чем в ягоде асаи (в ней в 10 раз больше антиоксидантов, чем в клюкве).

Так, какао и горький шоколад стали чемпионами по содержанию флавонолов, которые обладают мощным свойством защищать клетки организма от старения и сокращать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Подсчитано, что суточная доза антиоксидантов содержится всего в 6,7 граммах темного шоколада. Это количество сладкого лакомства позволит сократить риск болезней сердца на 30%, а, по мнению некоторых ученых, запах шоколада также защищает от простуды.

Экспертиза также показала, что лишь шоколад и какао полезны для организма человека, а вот шоколадный напиток уже не обладает такими уникальными свойствами.