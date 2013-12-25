Министр здравоохранения проведет итоговую пресс-конференцию

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева намерена 20 января 2014 года провести свою итоговую пресс-конференцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщила после заседания Кабинета министров.

«20 января будет моя пресс-конференция. Она пройдет в Доме правительства. И мы будем говорить о результатах работы ведомства по итогам 2013 года. Мы будем готовы ответить на все вопросы, которые касаются пилотных проектов, действия, которые мы выполняли, для реализации национального плана действий», - сказала министр.

Богатырева также отметила, что во время своей пресс-конференции она намерена проинформировать о планах работы ведомства на 2014 год.