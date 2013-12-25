Богатырева будет контролировать процесс лечения избитой журналистки

Министерство здравоохранения Украины намерена контролировать процесс лечения избитой журналистки Татьяны Чорновил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила министр здравоохранения Раиса Богатырева после заседания правительства.

Она сообщила, что сегодня утром в больнице, где находится Чорновил, направлен представитель Минздрава для того, «чтобы можно было предоставить всю необходимую консультативную помощь человеку».

«И есть уже наш короткий отчет о состоянии здоровья (журналистки), который базируется на обследовании врачей больницы, где находится Чорновил. И сейчас я хочу лично поехать (в больницу), поскольку мы считаем, что нужно постоянно наблюдать за этим человеком, вести наблюдения квалифицированных врачей, анестезиологов», - сообщила министр.

Она также отметила, что врачи сегодня квалифицируют состояние журналистки как средней тяжести и стабильное.

«Будем делать все возможное, чтобы она быстро выздоровела», - сказала Богатырева.

Как сообщал УНИАН, журналистку, активистку Евромайдана Татьяну Чорновил избили неизвестные лица в ночь на 25 декабря на Бориспольской трассе неподалеку от Киева.

По предварительным данным милиции, Чорновил ехала в собственном автомобиле, ее внезапно "подрезал" другой автомобиль, из которого вышли несколько незнакомых мужчин. Они вытащили Чорновил из машины, избили, а затем бросили в придорожный кювет.

Президент Виктор Янукович поручил правоохранителям срочно принять все необходимые меры для расследования избиения Чорновил.

Милиция в связи с избиением Чорновил открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.