Онкобольные дети в Украине обеспечены лекарствами на 100% - Минздрав

Заведения здравоохранения на 100% обеспечены необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и лабораторными реагентами для лечения онкобольных детей.

Об этом заявила начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галина Довганчин, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«По сравнению с прошлым годом, финансирование программы «Детская онкология» увеличилось в 3,5 раза и превысило 220 млн грн. Почти все закупленные препараты являются оригинальными, поэтому ни один ребенок не останется без качественного бесплатного лечения за счет государства», – сказала Довганчин.

Она также сообщила, что в каждом заведении здравоохранения, где лечат онкобольных детей, размещены информационные стенды с реальным наличием лекарств. Если таких стендов нет, или отсутствуют лекарства, или предлагается их приобрести за средства родителей, нужно срочно обращаться на горячую телефонную линию Минздрава Украины 0-800-801-333.