Как "правильно" согреться в холода

Мы упорно не желаем признавать наступление холодов. По привычке надеваем легкую одежду, выезжаем на "последние" дачные выходные и удивляемся потом: откуда этот насморк?

Одежда не по сезону - первый виновник простуд. Так что не забудьте вечером поинтересоваться прогнозом погоды на завтра, а утром сверьтесь с уличным термометром.

На термометре меньше 10, но больше 5 С - пора надевать куртку и защищать шею легким шарфом или высоким воротом кофты. Берем за правило постоянно носить в сумке небольшой зонт. Если добираетесь до работы общественным транспортом и часто промокаете в дождливую погоду, держите на рабочем месте комплект сменной одежды или как минимум запасные колготки и обувь. Промокли в дороге - сразу переоденьтесь в сухое и выпейте горячий чай с лимоном. Это поможет согреться, а витамин С не даст организму "расклеиться".

Температура ниже плюс 5, но выше 0 С - достаем теплую куртку или пальто, не пренебрегаем шарфом и шапкой. В ситуациях перепада температур (при входе в метро, во время продолжительного шопинга в торговом центре или супермаркете и т. п.) не ленитесь расстегивать или снимать верхнюю одежду. Проще простого простудиться, если сначала сильно вспотеть в помещении, а потом выйти на холодный воздух и промерзнуть.

Температура ниже 0 С - даже если нет снега, надеваем теплую зимнюю одежду, утепленную обувь, обязательно защищаем руки перчатками. Следите, чтобы грудь и шея были закрыты и поясницу не продувало. Надевайте под свитер хлопчатобумажную майку - это спасает от переохлаждения. Однако слишком кутаться не стоит, потеть на холоде очень опасно.

Прийти на работу с температурой, красными глазами и хлюпающим носом, обложиться лекарствами и виновато улыбаться коллегам: "Простите, не хочу никого заразить, но не брать же больничный из-за температуры 37,8?" - знакомо? Если вы простудились, лучше остаться дома или хотя бы до минимума сократить число контактов. Перенесите встречи, избегайте мест большого скопления людей. Не стесняйтесь носить медицинскую маску.

Нет совершенно никакой возможности отлежаться дома? Делайте следующее:

Пейте как можно больше теплой жидкости в течение дня - чай с лимоном, теплый морс.

Принимайте аскорбиновую кислоту и перекусывайте цитрусовыми, киви и болгарским перцем - они кладезь витамина С.

Пользуйтесь оксолиновой мазью для защиты от вирусов.

Каждые 2-3 часа проветривайте рабочее помещение, в том числе и в дождливую погоду.

Если есть возможность, поставьте на рабочем месте аромалампу и несколько раз в день зажигайте ее, используя эфирные масла чайного дерева, эвкалипта, пихты, лаванды и можжевельника.

Чаще мойте руки теплой водой с мылом. Бактерии и вирусы, как правило, передаются через прикосновения (не обязательно рукопожатия, достаточно подержаться за дверную ручку, пользоваться общими канцтоварами или посудой). Используйте спиртсодержащие дезинфицирующие гели и салфетки.

Если вы еще "держитесь", а в коллективе есть заболевшие коллеги, не будет лишним пропить курс адаптогенов растительного происхождения - к примеру, настойки элеутерококка или аралии. Разводите в небольшом количестве воды по 20-30 капель и принимайте 3 раза в день в течение месяца.

Не стоит дожидаться болезни, принимайте вышеуказанные меры сразу по возвращении в рабочий ритм из отпуска.

Занимайтесь спортом! Регулярно посещайте бассейн, фитнес-клуб и делайте утреннюю зарядку. Тренировки укрепляют иммунитет и поднимают настроение в период осенней хандры.

Хотя бы 2-3 раза в месяц ходите в баню. Как утверждают врачи, под действием горячего пара и контрастных температур количество лейкоцитов, уничтожающих микробы, в крови увеличивается на 10-15%.

Следите за температурой воздуха в доме. Она не должна превышать 18-22 С. Особенно полезно спать в прохладной комнате. А вот одеяло можно выбрать потеплее.

Вводите в ежедневный рацион:

чеснок - природный антибиотик, подавляющий деятельность болезнетворных бактерий;

лимон - только не кладите его в горячий чай (кипяток разрушает полезные свойства), а ешьте вприкуску, с сахаром;

мед - обладает бактерицидным действием, оказывает противовоспалительный и тонизирующий эффект;

корень имбиря - по бактерицидным свойствам он не уступает чесноку;

кефир с коротким сроком хранения - способствует синтезу антител, защищающих нас от вирусов и микробов.