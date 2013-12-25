Для украинских фтизиатров впервые проведен тренинг по быстрой диагностике ТБ

16-20 декабря 2013 года впервые в Украине фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» организовал практический тренинг по молекулярно-генетической диагностике туберкулеза на базе Национальной референс-лаборатории Министерства здравоохранения Украины в сотрудничестве с Супранациональной референс-лабораторией (Латвия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", на тренинге 25 специалистов лабораторной сети со всей Украины обучались современным методам диагностики туберкулеза, которые позволяют существенно сократить время диагностики туберкулеза с 3-х месяцев до 1-го дня и повысить качество диагностики. В результате пациент в кратчайшие сроки может получить 99,98% точные результаты исследования со спектром лекарственной чувствительности ко всем противотуберкулезным препаратам и незамедлительно начать лечение по правильной схеме – это является залогом успешного лечения туберкулеза.

Для проведения тренинга «Молекулярно-генетическая диагностика туберкулеза. Обеспечение контроля качества генетических исследований» были привлечены три международных эксперта, каждый из которых является профессионалом в своей области:

• Штефан Зёлльнер (Stefan Söllner), официальный представитель и международный менеджер компании HAIN, которая поставляет системы оборудования для линейного зонд-анализа для молекулярно-генетической диагностики туберкулеза;

• ГиртцШкендерс (GirtsSkenders), глава Супранациональной референс-лаборатории для Украины ВОЗ (Латвия), имеет большой опыт работы с молекулярно-генетическими методами и хорошие результаты внедрения этих методов в бактериологическую диагностику туберкулеза;

• Владимир Скрипов, эксклюзивный представитель компании Cepheid (производителя GeneXpert – автоматизированного прибора для быстрой диагностики туберкулеза).

«В рамках программы «Остановим туберкулез в Украине» фонд Рината Ахметова продолжает финансировать внедрение международных стандартов диагностики туберкулеза в Украине. И проведение такого практического тренинга с привлечением международных экспертов является одним из важных этапов внедрения новых методов в стране. В частности, для Национальной референс-лаборатории фонд закупил GeneXpert – автоматизированную систему для экспресс-диагностики туберкулеза, а также другое лабораторное оборудование (автоклавы, автоматизированные дозаторы и т.д.) на сумму свыше 1 млн. грн. для апробации молекулярно-генетических методов и обучения лабораторных специалистов. Кроме того, фонд оборудовал учебный класс всем необходимым организационным оборудованием, чтобы можно было качественно проводить тренинги и семинары на базе Национальной референс-лаборатории», – отметила Кристина Попова, менеджер по лабораторной диагностике туберкулеза фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

Организация помещений и оснащение Национальной референс-лаборатории получили высокую оценку тренеров. В частности, Штефан Зёлльнер(Stefan Söllner),официальный представитель HAIN, отметил: «Меня очень впечатлила лаборатория. Она максимально модернизирована с идеальной реализацией требований инфекционного контроля и разделения зон. Такжеона обладает огромным потенциалом для увеличения объёмов обрабатываемых образцов, поскольку все системы могут работать в автоматическом режиме. Это лаборатория очень высокого уровня».

Тренинг по молекулярно-генетической диагностике туберкулезаполучил позитивные отзывы самих участников. По словам Марии Новохатской, заведующей бактериологической лабораторией Харьковского областного противотуберкулезного диспансера, этот тренинг позволил углубить уже существующие знания, особенно в интерпретации результатов. «Я узнала, что современное оборудование при проведении тестов может говорить о наличии микстов – нескольких штаммов у одного больного туберкулезом. Часть этих штаммов является устойчивыми к рифампицину, а часть, оказывается, остается чувствительными, и какое-то время можно еще продолжать лечить больного рифампицином, не переходя на препараты второго ряда». Она также поблагодарила фонд Рината Ахметова за инициативу проведения такого тренинга: «К сожалению, у нас до этого времени не было учреждения, где готовят специалистов по работе именно на таком современном диагностическом оборудовании. Благодаря программе «Остановим туберкулез в Украине» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» у нас появилась такая возможность и мы смогли улучшить свои знания, что позволит повысить качество работы лабораторных специалистов и как результат – достоверность и своевременность результатов».

Анна Барбова, кандидат медицинских наук, руководитель Национальной референс-лаборатории по микробиологической диагностике туберкулеза, отметила, что организованный фондом тренинг и обеспечение современным диагностическим оборудованием повысили статус Национальной референс-лаборатории. «Мы благодарны фонду Рината Ахметова, что этот тренинг был организован именно на нашей базе. Слушатели смогли получить информацию о работе оборудования из первоисточников, узнали о возможностях приборов и правильном использовании при выполнении тестов. Работа была построена таким образом, что теоретическая информация чередовалась с практическими занятиями. Это позволило участникам максимально получить ответы на все интересующие их вопросы. Кром того, микроклимат тренинга был очень уважительным и добродушным, участники остались очень довольны. И мы рады, что завершаем год таким знаковым для нас событием», – отметила Анна Барбова.

При поддержке фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» и на базе материалов этого тренинга национальные эксперты и специалисты фонда разработали тренинговый модуль по молекулярно-генетической диагностике. Этот модуль в дальнейшем будет внедрен в учебные программыНациональной Медицинской Академия последипломного образования имени П. Л. Шупика, а также позволит получать сертификат государственного образца и повысить качество подготовки и потенциал лабораторных специалистов по всей Украине.