4 очевидных признака проблем со здоровьем

Когда дело доходит до оценки людей, большинство могут заявить, будто то, что мы видим снаружи, не так уж и важно, как другие факторы, например черты характера или "внутренняя красота". Но речь идет о здоровье, то, что вы видите снаружи, имеет значение. Вы что-то заметили?

1. Кровоточивость десен - это может быть явный признак заболевания десен. Тем не менее, постоянные кровотечения могут быть также связаны с более серьезными системными заболеваниями, такими как лейкемия и другими патологиями крови, которые связаны с нарушением функции тромбоцитов.

2. Выпадение волос. Ежедневные потери волос является нормальным явлением, но чрезмерное выпадение волос может быть вызвано целым рядом заболеваний, включая проблемы со щитовидной железой, рядом кожных болезней, стрессом, изменением веса и анемией. Обычно выпадение волос ассоциируется с мужчинами, но это явление также затрагивает хотя бы единожды в жизни 6 из 10 женщин по той или иной причине.

3. Неровности на ногтях. Если вы заметите, что на ваших ногтях образовались "хребты", знайте, что гребни и другие странности в рельефе могут означать инфекцию. А нарушение роста ногтевых валиков могут говорить о расстройстве функции почек, дефиците железа или даже тенденции к развитию артрита.

4. Белые пятна на ногтях. Часто считается, что они могут быть вызваны дефицитом витаминов или минералов, в частности - недостатком кальция. Белые пятна, которые появляются на ногтях, чаще на самом деле вызваны травмами ногтевого ложа, которые могли иметь место за несколько недель или даже месяцев, прежде чем появились сами пятна.