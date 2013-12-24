В рецептах на лекарства будут указывать действующее вещество

Госслужба по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства добилась, чтобы в рецептах на лекарства врачи указывали не название препарата, а действующее вещество (непатентованное международное название препарата). Об этом заявил глава Госпредпринимательства Михаил Бродский во время пресс-конференции.

Это даст возможность пациенту сделать выбор между несколькими препаратами с одинаковыми действующим веществом и свойствами, но разной стоимостью. По словам М. Бродского, благодаря этой норме врачи не смогут зарабатывать на больных, а пациент сам решит, покупать ему дорогой импортный препарат или более дешевый отечественного производства.

Новые правила должны вступить в силу в январе 2014 года. Глава Госпредпринимательства считает, что эта мера разрушит коррупционную схему «дистрибьютор - врач - аптека» и создаст конкурентные условия для производителей препаратов.

likar.info