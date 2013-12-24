Накануне зимних каникул ГАИ напоминает, что безопасность детей на дороге является задачей взрослых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, родители должны повторить с детьми основные правила перехода дороги, напомнить об опасности, которая подстерегает их во время игр возле проезжей части.

Также взрослые должны позаботиться, чтобы на одежде детей присутствовала яркая деталь или светоотражающий элемент.

Кроме того, в ГАИ отмечают, что водителям транспортных средств необходимо повысить внимание к маленьким пешеходам, поскольку поведение ребенка на дороге часто является непредсказуемым. Водители должны быть особенно внимательными и осторожными при проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, мест отдыха и т.п.