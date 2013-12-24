Чем опасна для здоровья искусственная елка

У "правильной" искусственной красавицы краска не отслаивается ни на одной иголочке. Кроме того, высококачественная елка в принципе не имеет запаха. Исключение составляют экземпляры, специально пропитанные маслами и эфирами для эффекта "живого" аромата хвои. К слову, семьям с маленькими детьми лучше воздержаться от подобной "ароматерапии". Масляные пары могут спровоцировать у ребенка аллергию, головную боль или вызвать кожную сыпь.

Хит прошлогоднего и нынешнего сезонов - елки со светодиодными волокнами. Иголки у них переливаются изнутри изысканным светом. Эта сияющая красота безвредна для здоровья, если соблюдать одно простое правило: уходя из дома, отключайте елочку от электропитания. Вообще, искусственная ель - изделие повышенной пожароопасности. Хотя и здесь есть варианты на выбор: деревья из пластика (ПВХ) самые стойкие. Их "коллеги" из полипропилена выдерживают +100оС. Ну а бумажные елочки воспламеняются на раз.

Среди достоинств искусственной елки - масштабный размерный ряд. При желании можно подобрать зеленую пушистую высотой от 46 см до 5,5 (!) м. Отличаются новогодние красавицы и плотностью ветвей. Для просторного помещения подойдет раскидистая ель, а для маленького - вариант slim, она "встанет" в любой угол. Одинаковые по размеру ели могут быть разных конструкций. Одна из них - елка-"зонтик": собирается готовыми ярусами от большего к меньшему. Вторая - елка-разборная, у нее все отдельно - и ветки, и ствол. Хранить последнюю очень удобно. А вот чтобы после сборки она оказалась стройной и прочной, соединения у нее должны быть надежными, без люфтов. Елочной хвое следует крепко "сидеть" на ветках, не осыпаться и не и опадать. Для проверки проведите рукой против ее "роста" или дерните за иголочки. Качественная хвоя после таких манипуляций моментально вернется в исходное положение. А чтобы елка была безопасна для малышей, покупайте зеленую с "лапами", скругленными на концах.

Ветки и ствол елок премиум-класса имеют прочный металлический каркас. Это гарантирует устойчивость независимо от количества игрушек на ней. А срок эксплуатации таких изделий порой достигает нескольких десятков лет. Не забудьте перед "употреблением" протереть пушистую красавицу влажной тряпкой, иначе вместо новогодних пожеланий вы весь праздник станете твердить своим гостям "будьте здоровы!".