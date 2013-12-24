Действенные способы преодолеть усталость

На самом деле, бороться с усталостью очень просто, нужно только знать как. Поэтому вот вам несколько факторов, которые помогают заряжаться энергией. Сейчас вы сами убедитесь, что побороть усталость - это не проблема, пишет UBR.

1. Любимое место

Говорят, дома даже стены помогают. Под этим понимают то, что находясь в комфортном для себя месте, человек заряжается позитивной энергией и набирается сил. Но необязательно сидеть дома, чтобы почувствовать себя бодро. Кому-то, наоборот, нужно выйти на улицу: в любимый парк, на любимый стадион, возможно, в любимое кафе. В общем, те места, к которым вы можете применить слово «любимый» являются для вас энергетиками.

2. Шопинг

Говорят, многих из нас бодрит шопинг. Если вы одна из тех, кому покупки помогают почувствовать себя лучше, позвольте себе потратить немного денег на распродажах. А чтоб уж совсем совместить приятное с полезным, можно выбрать одежду для ребенка.

3. Да будет свет!

Научно доказано, что оказываясь в месте, где много света, человек получает прилив энергии. И неважно, что является источником этого света - природные явления или комнатные приборы. Если у вас есть возможность расположить свой рабочий стол возле окна, не раздумывая, сделайте это. Вы увидите, как повысится не только ваша трудоспособность, но и жизнелюбие.

4. Небольшая физзарядка

Любые физические упражнения, если они не слишком утомляемые, дарят человеку заряд бодрости. Бороться с усталостью можно, поднявшись по ступенькам на нужный этаж или сделав 10-минутную прогулку во время обеденного перерыва.

5. Прохлада и свежесть

Умывшись холодной водой или ощутив прохладный порыв ветра, вы позволяете себе взбодриться, тем самым поборов свою усталость.

6. Приятный аромат

Как и свет, и прохлада, приятный аромат является одним из возбудителей вашей энергетической активности. Почаще вдыхайте приятные вам запахи, и ваша усталость сойдет на нет.

7. Увеличение интенсивности восприятия информации

Если вы чувствуете себя рассеянным и не можете эффективно воспринимать информацию, которую вам нужно прочитать, то постарайтесь как можно больше улучшить процесс восприятия. Во-первых, установите нужное освещение, во-вторых, выберите наиболее удобное положение для чтения. Научитесь читать только окончания строк, а затем и вовсе можете перескакивать строчки. После нескольких тренировок ваш мозг научиться воспринимать информацию быстро, и вам не придется растрачивать время и энергию на длительное чтение.

8. Смех - наилучший энергетик

Чувство юмора не только способствует смеху, который, в свою очередь, продлевает жизнь, но и является лучшим помощником для того, чтобы бороться с усталостью. Научитесь в любых вещах и явлениях находить что-то смешное, и тогда вы ежедневно и ежечасно будете чувствовать себя бодро и энергично.