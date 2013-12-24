Как найти "своего" косметолога

"Большинство женщин, которые приходят в косметический кабинет, ничего не понимают в новейших технологиях и их там обманывают", - рассказывает инкогнито косметолог Наташа из Киева. Ранее она работала в салоне, сейчас купила оборудование и работает на дому.

"Вот пришла женщина в салон, легла и доверилась профессионалу. Думает, что он знает, что делает. А он думает, как бы обмануть и деньги содрать. Вот скажем, клиентка хочет избавиться пигментных пятен. Ей например сказали, что сейчас самая популярная и эффективная "Элос-технология". Она соглашается. Косметолог прошелся по лицу аппаратам и говорит: "Все". А на самом деле нужно дважды пройтись. Женщина может это знать и сказать: "А где второй раз?" А ей будут отвечать так: "А мы так работаем. У нас такая система". И все. Ты не можешь доказать, что они неправы. Или такая простая процедура, как эпиляция. Клиентка хочет избавиться от усиков над губой. Для этого надо сделать 25 вспышек лазером. Сколько я расспрашивала знакомых женщин, им более 15 не делали. Ни одной! И то чаще всего делают в пределах 10-ти. Остальные продают знакомым воруют себе", - говорит Наташа.

По ее словам, салоны не слишком заинтересованы в том, чтобы та или иная процедура мгновенно подействовала на клиентку. Хотят, чтобы она приходила еще и еще.

"Конечно результат должен быть после каждой процедуры, иначе вообще никто ходить не будет. Но если достаточно было бы 5, в салоне растягивают до 10. Затем после процедур вам предложат купить крем закрепления результата. Он может быть для профилактики морщин, нежелательных волос или пигментации. Неважно что. Им лишь бы втюхать баночку за 200 долларов. А на самом деле аналогичный крем может стоить сотню гривен. Поэтому советую перед визитом к косметологу получить больше информации о той или иной косметической услуге, не стесняться спрашивать, что входит в состав кремов, масок. А самое главное - найти своего косметолога. Его нельзя найти по объявлению или повестись на рекламу салона. Только от проверенного человека, подружки, которая там была на себе попробовала и увидела результат.

gazeta.ua