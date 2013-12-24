Черная смородина - лучший концентрат витаминов
09:26, 24 декабря 2013Страна
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Потогонные свойства
Черная смородина обладает мочегонным, потогонным и закрепляющим свойствами. За счет содержания эфирных масел, листья, почки и плоды смородины оказывают дезинфицирующее действие.
Черная смородина превзошла другие ягодные культуры по количеству и концентрации витаминов, минералов и других полезных веществ. Среди уникальных качеств ягоды – профилактика развития диабета, способность противодействовать появлению и развитию раковых клеток.
Кроме того, тесты показали благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему и способность защищать мозг от последствий старения.
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