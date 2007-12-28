В Крыму удалось увеличить банк крови
14:22, 28 декабря 2007Страна
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67 тыс. человек стали донорами
В этом году в Крыму 67 тыс. человек стали донорами, информирует КИА.
Как сообщил в Симферополе начальник отдела спецработы, медицины катастроф и ЧП Министерства здравоохранения АРК Владимир ГОРБАТЮК, доноры притягивались в рамках Республиканской программы о комплектовании кадров доноров. При этом за счет их на полуострове удалось увеличить банк крови. «На каждого жителя Крыма заготовлено 16 миллилитров крови, что на 7,4 миллилитра больше, чем в среднем в Украине», – подчеркнул он.
По данным Минздрава, лучше всего данная работа проводилась на станциях переливания крови Красноперекопска, Сак и Черноморского района АРК.
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