В Крыму удалось увеличить банк крови

В этом году в Крыму 67 тыс. человек стали донорами, информирует КИА.

Как сообщил в Симферополе начальник отдела спецработы, медицины катастроф и ЧП Министерства здравоохранения АРК Владимир ГОРБАТЮК, доноры притягивались в рамках Республиканской программы о комплектовании кадров доноров. При этом за счет их на полуострове удалось увеличить банк крови. «На каждого жителя Крыма заготовлено 16 миллилитров крови, что на 7,4 миллилитра больше, чем в среднем в Украине», – подчеркнул он.

По данным Минздрава, лучше всего данная работа проводилась на станциях переливания крови Красноперекопска, Сак и Черноморского района АРК.