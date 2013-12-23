В Украине остаётся высоким уровень дискриминации людей с ВИЧ/СПИДом

Уровень дискриминации людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, остается высоким.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент ВБО «Всеукраинское правозащитное движение «Достоинство» Татьяна Бордунис, представляя результаты мониторинга нарушений прав людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, и представителей уязвимых групп.

"Уровень дискриминации и стигматизации людей, живущих с ВИЧ/СПИДОМ, и представителей других уязвимых групп является высоким, и остается таким", - заметила она.

Бордунис заметила, что большинство из них слабо осведомлены об их правах. По ее словам, очень часто эта категория граждан обращается в ее организацию за правовой помощью и даже не знает, что их права были в том или ином вопросе нарушены. "Представители этих групп, люди, живущие с ВИЧ/СПИДом, и другие категории боятся раскрытия информации об их ВИЧ-статусе, об их нетрадиционной сексуальной ориентации или о наркозависимости", - заметила правозащитник.

Бордунис рассказала, что большое количество нарушений выявлено в сфере здравоохранения. По ее мнению, в первую очередь это связано с низкой осведомленностью прав больных самими медработниками. Также она констатировала, что во многих случаях чиновники халатно относятся к выполнению своих служебных обязанностей, потому что в Украине отсутствует практика наказания за эти правонарушения.

По результатам исследования выявлено 1538 нарушений. Больше всего выявлено нарушений в сфере здравоохранения — 672. В том числе отказ от лечения (183), предоставления услуг ненадлежащего качества (134), отсутствие услуг как таковых (133), нарушение конфиденциальности диагноза (130), нарушение права на ЗПТ (102), вымогание денег за предоставление услуг (60) и др. При этом больше всего нарушений выявлено в Киевской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Нарушения в других сферах: правоохранительных органах - 222, в сфере воспитания - 31, в сфере образования - 16, в сфере предоставления социальных услуг - 87, в сфере труда -59, в других сферах - 210.

Бордунис отметила, что в рамках реализации проекта Европейского Союза «Развитие сети правовой поддержки в сфере ВИЧ/СПИДа» «ВПР «Достоинство» предоставило первичную помощь около пяти тысячам людей. Подчеркивая важность этого проекта в части предоставления правовой помощи, она выразила сожаление, что ни одна государственная или отечественная негосударственная структура не заинтересовалась его продолжением. И сегодня переговоры идут лишь с заграничными партнерами.

***«ВПР «Достоинство» основана в 2008 году для защиты наиболее уязвимых слоев населения Украины.

С 1 января 2012 года по 31 декабря 2013 года Всеукраинская благотворительная организация «Всеукраинское правозащитное движение «Достоинство» выполняет проект Европейского Союза «Развитие сети правовой поддержки в сфере ВИЧ/СПИДа». Важной составляющей проекта является также проведение мониторинга нарушений прав человека в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа.