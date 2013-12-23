Завтра в Украине днем от 1 до 6° тепла

Завтра, 24 декабря, в Украине существенных осадков не предвидится. Ночью и утром в стране, кроме запада, местами будет наблюдаться туман.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ветер на протяжении суток будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 4° мороза до 1° тепла, на юге Крыма 2-4° тепла; днем 1-6° тепла, в западных областях и в Крыму местами 8-10°.

В Киеве и области ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ночью и утром слабый туман.

Температура в Киевской области ночью около 0°, днем 1-6° тепла. В г. Киеве температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.