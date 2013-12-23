Сейчас погода не для зимней рыбалки: лед очень тонкий
12:48, 23 декабря 2013Страна
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Предупреждают синоптики
Украинский гидрометцентр предупреждает об опасности пребывания на льду.
Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал: «Его (состояние ледяного покрова - УНИАН) можно оценить сейчас как слабое… Сейчас пребывание на льду является очень небезопасным для жизни».
Кульбида предостерег украинцев от зимней рыбалки и любых иных зимних видов отдыха на водоемах.
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