Сейчас погода не для зимней рыбалки: лед очень тонкий

Украинский гидрометцентр предупреждает об опасности пребывания на льду.

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сказал: «Его (состояние ледяного покрова - УНИАН) можно оценить сейчас как слабое… Сейчас пребывание на льду является очень небезопасным для жизни».

Кульбида предостерег украинцев от зимней рыбалки и любых иных зимних видов отдыха на водоемах.