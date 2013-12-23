Синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе

На этой неделе и в начале следующей в Украине осадки не ожидаются, температура воздуха превысит норму для данного периода года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«На протяжении текущей – в начале следующей недели мы не ожидаем резких изменений погоды. Будет преобладать сухая погода. В отдельные дни на севере и северо-востоке Украины может пройти очень слабый мокрый снег», - сказал Кульбида.

По его словам, в этот период температура воздуха ночью будет опускаться до 8 градусов мороза, а в дневные часы будет близка к нулю. При этом на юге и центре страны днем столбики термометра будут подниматься до плюс 6 градусов.

Кульбида отметил, что в Киеве на этой неделе будет также без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит минус 1 - минус 4 градуса, а днем поднимется до нуля. По словам Кульбиды, такой температурный режим на 1-3 градуса превышает норму для этого периода.