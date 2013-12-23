Чем опасен стафилоккок

Стафилококк переводится с латыни как «виноградная гроздь». Именно так выглядят представители этого рода бактерий под микроскопом. Стафилококки – одна из наиболее распространённых бактерий на нашей планете. Живут в воздухе, в почве, в живых существах.

Только на человеке живёт четырнадцать разновидностей стафилококков. Из них – одиннадцать абсолютно безвредны, зато три оставшихся – могут быть смертельно опасными.

Вот три опасных для здоровья стафилококка:

1. Cапрофитный стафилококк (S. saprophyticus)

Является частой причиной циститов и уретритов, особенно у женщин. Живет на коже интимных мест, а также на поверхности слизистой оболочки мочевыводящих путей.

2. Эпидермальный (кожный) стафилококк (S. epidermidis)

Может жить на любом участке кожи или слизистой человека. Этот стафилококк проявляет себя только в ослабленном организме. Как ни странно, никаких поражений кожи этот вид не вызывает, зато очень любит поселяться на клапанах сердца, вообще любых протезах и имплантах. Проникает внутрь организма через раны, трещины на коже и слизистых. Фактически, если при установке клапана или протеза развивается инфекция, в большей части случаев – постарался эпидермальный стафилококк.

3. Золотистый стафилококк (staphylococcus aureus)

Относится к наиболее страшным для здоровья микроорганизмам. Практически все проблемы, которые связывают со стафилококком, касаются именно золотистого вида. Может жить в любом участке тела человека. Поражает все возрастные группы обоих полов без исключений. В человеческом организме - причина более девяноста различных заболеваний.

Стафилококк является практически неуязвимым для антисептических средств и методов:

Золотистый стафилококк выдерживает кипячение, не боится этилового спирта.

Что касается перекиси водорода, то её эта бактерия усваивает, и использует полученный кислород для лучшего пищеварения.

Легко переносит хлорку. Более того – золотистый стафилококк способен активно размножаться в среде с высоким содержанием хлора.

Именно золотистый стафилококк может жить и развиваться в потовых железах человека. Практически все гнойники, чирьи, угри, а также гнойные осложнения этих радостей - вызваны именно им. Таким образом, человека, не знакомого с золотистым стафилококком в природе нет.

Остаётся опасным даже в высушенном виде, т.е. солнечные ванны не убивают этот возбудитель.

Попадая в организм, золотистый стафилококк «сворачивает» вокруг себя кровь таким образом, что иммунная система не может их опознать и уничтожить.

В таком законспирированном виде может проникнуть в любой орган или ткань и вызвать такие проблемы:

- Стафилококковый сепсис, т.е. тотальное поражение организма стафилококком

- Стафилококковую пневмонию

- Нарушение работы клапанов сердца

- Абсцессы (гнойники) любого органа

- Токсический шок (отравление организма ядами)

Важно запомнить:

При нормальном иммунитете даже золотистый стафилококк повредить человеку не может. Встречается он повсюду, убежать от него - не выйдет. Здоровый образ жизни, соблюдение правил личной гигиены и своевременное обращение к врачу защитят вас от вышеописанных неприятностей.

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