Чем опасен стафилоккок
Одиннадцать разновидностей безвредны, три – могут быть смертельны
Стафилококк переводится с латыни как «виноградная гроздь». Именно так выглядят представители этого рода бактерий под микроскопом. Стафилококки – одна из наиболее распространённых бактерий на нашей планете. Живут в воздухе, в почве, в живых существах.
Только на человеке живёт четырнадцать разновидностей стафилококков. Из них – одиннадцать абсолютно безвредны, зато три оставшихся – могут быть смертельно опасными.
Вот три опасных для здоровья стафилококка:
1. Cапрофитный стафилококк (S. saprophyticus)
Является частой причиной циститов и уретритов, особенно у женщин. Живет на коже интимных мест, а также на поверхности слизистой оболочки мочевыводящих путей.
2. Эпидермальный (кожный) стафилококк (S. epidermidis)
Может жить на любом участке кожи или слизистой человека. Этот стафилококк проявляет себя только в ослабленном организме. Как ни странно, никаких поражений кожи этот вид не вызывает, зато очень любит поселяться на клапанах сердца, вообще любых протезах и имплантах. Проникает внутрь организма через раны, трещины на коже и слизистых. Фактически, если при установке клапана или протеза развивается инфекция, в большей части случаев – постарался эпидермальный стафилококк.
3. Золотистый стафилококк (staphylococcus aureus)
Относится к наиболее страшным для здоровья микроорганизмам. Практически все проблемы, которые связывают со стафилококком, касаются именно золотистого вида. Может жить в любом участке тела человека. Поражает все возрастные группы обоих полов без исключений. В человеческом организме - причина более девяноста различных заболеваний.
Стафилококк является практически неуязвимым для антисептических средств и методов:
Золотистый стафилококк выдерживает кипячение, не боится этилового спирта.
Что касается перекиси водорода, то её эта бактерия усваивает, и использует полученный кислород для лучшего пищеварения.
Легко переносит хлорку. Более того – золотистый стафилококк способен активно размножаться в среде с высоким содержанием хлора.
Именно золотистый стафилококк может жить и развиваться в потовых железах человека. Практически все гнойники, чирьи, угри, а также гнойные осложнения этих радостей - вызваны именно им. Таким образом, человека, не знакомого с золотистым стафилококком в природе нет.
Остаётся опасным даже в высушенном виде, т.е. солнечные ванны не убивают этот возбудитель.
Попадая в организм, золотистый стафилококк «сворачивает» вокруг себя кровь таким образом, что иммунная система не может их опознать и уничтожить.
В таком законспирированном виде может проникнуть в любой орган или ткань и вызвать такие проблемы:
- Стафилококковый сепсис, т.е. тотальное поражение организма стафилококком
- Стафилококковую пневмонию
- Нарушение работы клапанов сердца
- Абсцессы (гнойники) любого органа
- Токсический шок (отравление организма ядами)
Важно запомнить:
При нормальном иммунитете даже золотистый стафилококк повредить человеку не может. Встречается он повсюду, убежать от него - не выйдет. Здоровый образ жизни, соблюдение правил личной гигиены и своевременное обращение к врачу защитят вас от вышеописанных неприятностей.