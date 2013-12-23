В чем особенность детского кашля

Особенностью кашля у маленьких детей является то, что дети могут не кашлять. Это объясняется незрелостью кашлевого рефлекса. Когда ребенка с повышенной температурой и легким покашливанием приводят на прием к педиатру, врач во время прослушивания часто обнаруживает экссудативный секреторный процесс в легких. Об этом рассказала врач-педиатр Наталия Федоровна Чернега.

Еще одна особенность заболевания дыхательной системы – для них характерен обструктивный синдром. В виду аллергических проблем и незрелого кашлевого рефлекса ребенок собирает мокроту и не может ее выкашлять.

В настоящее время для лечения влажного кашля у детей применяют неферментативные муколитические препараты, которые разжижают мокроту.

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