Темпы роста украинского фармрынка продолжают снижаться

Украинский фармацевтический рынок замедлил темпы роста. По итогам 11 месяцев количество проданных упаковок лекарств превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 0,79%, а в финансовом выражении — на 12,55%. Участники рынка связывают это с несколькими факторами — переходом потребителей на более эффективные препараты, а также снижением их платежеспособности, пишет газета «Коммерсантъ-Украина»

В ноябре в Украине было продано около 113 млн упаковок лекарств, что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в пятничном отчете apteka.ua. В октябре продажи в натуральном выражении показали падение на 2,6%. Всего за 11 месяцев было продано 1,16 млрд упаковок лекарств за 27,44 млрд грн, что превысило показатели за аналогичный период 2012 года на 0,79% и 12,55% соответственно.

Снижение темпов роста продаж наблюдается со II квартала нынешнего года. Тогда, по данным исследовательской компании Proxima Research, розничные продажи лекарств в денежном выражении выросли всего на 8%, а в натуральном — снизились на 3% по сравнению со II кварталом 2012 года. Такое же падение продаж лекарств в упаковках было зафиксировано и в III квартале, что вызвало удивление у участников рынка. Ранее топ-менеджер в одной из фармацевтических компаний говорил "Ъ", что снижение показателей продаж во II квартале было понятным, так как потребитель использовал запасы лекарств, которые он приобрел в начале этого года с учетом рисков запрета на импорт лекарств. Однако причины снижения темпов роста продаж в III квартале для участников рынка неясны.

За последние несколько лет на фармацевтическом рынке впервые произошло снижение темпов роста, заявляют участники рынка. Тогда рынок в среднем рос на 15% в финансовом выражении. "В этом году ситуация изменилась в основном за счет снижения доходов населения. Люди начали экономить и покупать только необходимые препараты",— поясняет исполнительный директор Ассоциации международных фармпроизводителей Владимир Игнатов.

Падение темпов роста продаж лекарств в упаковках участники рынка объясняют подорожанием лекарств. Рост фармацевтического рынка за 11 месяцев, согласно данным apteka.ua, происходил в основном за счет инфляционной составляющей. Еще одним фактором участники рынка называют переход потребителей на более эффективные препараты. По данным компании, в Украине 40% рынка лекарств в упаковках занимают так называемые традиционные препараты.

Ожидается, что в 2013 году продажи лекарств в денежном выражении увеличатся примерно на 12% по сравнению с прошлым годом (в 2012 году они составили 17,4%.—"Ъ"), говорит господин Игнатов. В следующем году участники рынка ожидают незначительного роста рынка к этому году за счет инфляции. Согласно данным Госстата, по итогам 11 месяцев 2013 года рост цен в стране был нулевым.