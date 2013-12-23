В Украине запретили «Корвалол» и «Корвалдин»

Гослекслужба Украины по результатам инспекционной проверки запретила реализацию препаратов «Корвалол» и «Корвалдин» производства компании «Фармак». Об этом говорится в распоряжении службы от 18 декабря 2013 года.

Запрещается реализация, хранение и использование "Корвалола" в каплях и таблетках, "Корвалдина" в каплях, "Назоферона" в каплях и спрее, геля "Уронефрон", раствора для инъекций "Фленокс", говорится в документах Службы. Пока неизвестно, сколько времени продлится запрет.

Кстати, в США и ряде стран Европы корвалол исчез из аптек навсегда. Этот препарат считался самым доступным успокаивающим средством, но в его состав входит фенобарбитал, который признали психотропным веществом, и этанол, обладающий наркотическим и токсическим действием.

likar.info