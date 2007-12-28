Фрукты с бархатистой кожицей опасны для здоровья

Китайские медики заявили о том, что некоторые фрукты с бархатистой кожицей содержат пыльцу, которая может вызывать у человека аллергию, сообщают китайские СМИ.

Медики пришли к таким выводам, обследуя пациентов, которые обращались к ним с симптомами пищевого отравления. После тщательных анализов предварительный диагноз отравление не подтверждался, но выяснилось, что тошнота, головокружение, одышка и другие неприятные признаки на самом деле были аллергической реакцией на съеденные фрукты, кожица которых содержала пыльцу.

В группу риска попали такие всеобщие любимцы, как персики, абрикосы, сливы, вишни прочие. Даже красная морковь, по утверждению медиков, может быть опасна для здоровья человека.

Также медики предупреждают, что покупая фрукты на рынке, не следует вдыхать их аромат, поскольку это может спровоцировать аллергическую реакцию организма, тяжесть которой зависит от индивидуальной переносимости аллергии.

Чтобы свести к минимуму риск аллергии, китайские медики советуют перед употреблением обдавать кипятком фрукты, чтобы нейтрализовать опасную пыльцу.

bigmir.net