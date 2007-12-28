Ровенщина получит ?300 тыс. для создания перинатального центра

Управление по защите населения от последствий Чернобыльской аварии Ривненской облгосадминистрации выиграло по программе Еврокомиссии ТАCIS грант в размере 300 тыс. евро на финансирование проекта создания Ривненского областного перинатального центра.

По словам заместителя председателя ОГА Степана Павлюка, 12 декабря представители Еврокомиссии подтвердили свои намерения финансировать проект "Снижение перинатальных и репродуктивных потерь в пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы области".

15–17 января 2008 г. они посетят Ривне и проверят готовность помещения Ривненского роддома №1 к созданию перинатального центра, а также проведут ряд рабочих совещаний, передает РБК-Украина.