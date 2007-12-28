Цирроз печени можно предотвратить - ученые

Американские ученые из Медицинской школы Сан-Диего университета Калифорнии установили, что рубцовые изменения в печени можно остановить и даже обратить вспять.

Печень можно восстановить, по мнению американских специалистов, если заблокировать выделение одного жизненно важного протеина, который вырабатывается организмом в качестве средства защиты.

Как известно, чрезмерное употребление алкоголя или гепатит приводят к фиброзу печени, когда утолщаются соединительные ткани органа и появляются рубцовые изменения, которые со временем могут привести к циррозу печени (серьезному нарушению работы органа).

До сих пор в таких случаях медики либо боролись с вирусом, который стал причиной возникновения дисфункции, либо рекомендовали пациенту кардинально изменить свой образ жизни и сесть на диету.

Но теперь американские специалисты, проведя серию опытов на мышах с фиброзом, выяснили, что можно остановить формирование рубцовых тканей в печени, если блокировать способность организма вырабатывать протеин RSK.

Эксперимент показал, что у тех мышей, организм которых не мог выделять протеин, фиброз останавливался, а у других продолжал развиваться.

Доктор Мартина Бак, руководившая исследованием, полагает, что метод может дать гораздо более сильный эффект, ведь сейчас они находятся лишь на ранней стадии и настоящая проверка состоится лишь тогда, когда удастся остановить развитие заболевания у человека.

Корреспондент.net