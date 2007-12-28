Эксперты подтвердили: птичий грипп передается от человека к человеку

Всемирная организация здравоохранения подтвердила случай передачи опасного вируса птичьего гриппа H5N1 от человека к человеку, передает Немецкая волна. Однако специалисты организации заверяют, что риск последующего распространения вируса среди людей является незначительным.

Подтвержденный случай заражения был зафиксирован еще в ноябре в Пакистане. Мужчина, заразившись от своего брата, вскоре умер. Это первый официально подтвержденный случай передачи птичьего гриппа от человека к человеку. Эксперты опасаются, что вирус мутирует и приведет к пандемии.