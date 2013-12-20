В регионы Украины дополнительно закуплено 11 «скорых»

В регионы Украины дополнительно закуплено 11 автомобилей скорой медицинской помощи.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, «скорые» закуплены за счет сэкономленных на основном тендере средств.

В ведомстве сообщили, что уже определены победители тендера по автомобилям скорой медицинской помощи, которые будут закупаться на сэкономленные средства. 16 декабря 2013 года прошла процедура раскрытия предложений этих конкурсных торгов, в которой приняли участие компании «Практика», «Глобалавтогрупп» и «СитиТранспортГрупп».

Победителем по лоту №1 стала компания «Практика», которая получит за один автомобиль «скорой» на базе шасси «Peugeot Boxer» 519 тыс. грн, по лоту №2 – также НПО «Практика», которая за пять машин экстренной медицинской помощи на таком же шасси предложила лучшую цену (3, 2475 млн. грн) чем у конкурента. В третьем лоте победу одержала компания «СитиТранспортГрупп», которая за пять реанимобилей на базе Renault Master» получит 4, 215 млн. грн.

По словам начальника Управления мониторинга государственных целевых программ и государственных закупок Галины Довганчин, на основной закупке «скорых» Минздрав сэкономил 7, 964 5 млн. грн.

«На эти деньги было принято решение приобрести еще 11 карет скорой. Для этого дозакупка была разбита на три лота: №1 – один автомобиль типа А (автомобиль скорой медицинской помощи для транспортировки пациента) №2 – пять автомобилей типа В (автомобиль экстренной медицинской помощи) и лот №3 – пять автомобилей типа С (реанимобиль)», - сообщила Довганчин.