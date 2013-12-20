Тонизирующая маска для зоны декольте

Многие женщина считают, что больше всего возраст женщин выдает зона декольте.

Поэтому за этой зоной нужно ухаживать с молодости.

1) Маска тонизирующая

Нужно смешать белок (1 шт.) с соком лимона (половинки), и добавить 1 ч. л. растительного масла. По желанию, можно добавить пол чайной ложки соли (мелкого помола).

Наносить данную маску на очищенную кожу на 15 минут. Наносить можно как на область груди, так и шеи. После протрите кожу холодным зеленым чаем с несколькими каплями лимона (можно отдельно заморозить кубики льда с зеленого чая с лимоном, которыми на ночь можно протирать как кожу лица, так и зону декольте).

2) Маска для омоложения зоны декольте

Для этого вам понадобится половинка апельсина, растительное масло – 2 ч. л., не жирный творог – 2 ст. л., пол чайной ложки морской соли.

Смешать все ингредиенты и тщательно перемешать.

Нанести на кожу на 15-20 минут. Смыть теплой водичкой.

3) Картофельная маска

Смешать картофельное пюре с растительным маслом (1 ст. л.), взбитым яйцом (1 шт.). Маску наносить теплой. Сверху маски положить салфетку или полотенце. Смыть через 15 минут.

- Еще можно протирать зону декольте соком лимона и соком грейпфрута. Затем смывать.

- Мазать шею и декольте сметаной, сывороткой или кефиром.